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Antalya'da kumar operasyonunda 20 gözaltı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 257 kişiye toplam 67 bin lira ceza uygulandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 257 kişiye toplam 67 bin lira para cezası verildi.

Çok sayıda kumar aletine el konulan operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

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