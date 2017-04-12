Antalya'da kuyumcu cinayetiyle ilgili 3 gözaltı
Antalya'da kuyumculuk yapan Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Antalya'da evli ve 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü ortadan kayboldu. Şenay'ın ailesi ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
CESEDİ BULUNDU
Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Şenay'ın önceki gün saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulundu.
Vücudunun büyük bölümü yanmış, vücudunda mermi izleri bulunan Şenay'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şenay'ın cenazesi, otopsinin ardından Kurşunlu Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Vedat Şenay'ın Kundu'da bulunan 07 GSZ 25 plakalı otomobili ise Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
İRAN BAĞLANTILI 3 KİŞİ YAKALANDI
Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilginç bağlantılara ulaştı. Polis, cinayetle ilgili İran bağlantılı olduğu belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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