Antalya'da 'Milli Birlik' yürüyüşüyle başlayan anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programlarla devam etti

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Varyant Seyir Terası'nda ellerinde bayraklarla toplanan çok sayıda kişi, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve protokol üyeleri, meydanda kurulan platformda bayraklarla vatandaşı selamladı.

Dualarla başlayan programda, etkinliğe katılan bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelenin bitmediğini, adliyelerde, polisin, jandarmanın, kurumların temizlendiğini ifade etti.

Kentte 2 bin 325 kişinin FETÖ'den tutuklandığını, 43 şirkete mahkemeler kararıyla kayyum atandığını anlatan Karaloğlu, "Ama hala emniyetimiz, savcılıklarımız çalışmalarına devam ediyor. Örgütün gizli evleri var. Onlara karşı da mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Karaloğlu, 15 Temmuz'dan önce devletin enseleyeceğini fark ederek yurt dışına kaçan örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edileceğini söyledi.

"Devletimiz artık sadece Türkiye'de değil, MİT'imiz, Dışişleri Bakanlığımız hangi ülkede örgüt üyesi varsa getirip adalete teslim ediyor. Devletimiz dünyanın her yerinde." diyen Karaloğlu, birliği ve dirliği muhafaza ettikleri sürece içeriden ve dışarıdan kimsenin ülkeye zarar veremeyeceğini vurguladı.

"Ezanımızı susturamayacaksınız"

Hiç kimsenin Türk milletini yıkamayacağını dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bizi yıkamayacak, parçalayamayacaksınız, ezanımızı susturamayacaksınız. O gece çok büyük kahramanlıklar var, her şeyden önce Cumhurbaşkanı'mızın cesareti o gece çok önemliydi. Milletimizi meydana, havaalanlarına davet etmesi çok önemliydi. Onun cesareti olmasaydı belki milletimiz tereddüt edebilirdi. Milletimiz tanka, topa karşı elinde bayrağıyla gönlünde imanıyla karşı durdu. Şimdi 'bu darbe kontrollü bir darbe' diyorlar. Siz hiç ölümün kontrollüsünü gördünüz mü?"

Darbe girişimiyle Türkiye'nin iç savaşa, işgale sürüklenmek istendiğine işaret eden Karaloğlu, Malazgirt'ten bu yana toprakları vatan kılmak için şehit olanları rahmetle andığını söyledi.

Karaloğlu, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Emin olun biz unutursak, unutursanız bu hainler bir yerlerden türerler aynı şeyi yapmaya yeltenirler." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de FETÖ terör örgütünün milli iradeyi hiçe saydığını ancak askerin, polisin hainlere fırsat vermediğini söyledi.

Milletin kararlı ve azimli duruşuyla hainlere geçit verilmediğini ifade eden Türel, "Karanlık geceyi hepimiz hatırlıyoruz. Hainler nasıl yanıldıklarını anladılar. O hainler vatan ve millet sevgisinin nasıl olduğunu bilmezler." diye konuştu.

Türel, darbe girişimini hep birlikte engellediklerini, göğsünü kurşunlara siper eden başka millet olmadığını kaydetti.