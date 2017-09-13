Antalya'da minibüsün çarptığı otomobil yandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.00 sıralarında Manavgat'tan Antalya yönüne giden İsmail T.'nin, kullandığı 07 AHF 22 plakalı otomobile iddiaya göre, Serik ilçesi uygulama noktasında denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polisin takibe başladığı otomobil kısa süre sonra başka bir ekip tarafından aynı karayolu üzerindeki Cumalı Mahallesi'nde durduruldu. Aracı park eden sürücü İsmail T. polis tarafından sorgulanırken, İsa Ç.'nin kullandığı 07 C 32663 plakalı minibüs park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında araç tamamen yandı. Yapılan incelemede arka koltukta oturan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi