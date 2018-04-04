Antalya'da park halindeki aracın bagajındaki su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde park halindeki bir aracın bagajında bulunan su sayaçlarının çalışmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarını A.O.Ş.’nin yaptığını belirledi. Operasyonla yakalan A.O.Ş. ifadesinde hırsızlık olayını M.C.G. ile birlikte yaptığını, M.C.G.’nin su sayaçlarını tanıdığı bir hurdacıya satacağını söyledi.



Şüpheli A.O.Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. M.C.G.’nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.