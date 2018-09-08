Antalya'da park tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde parkın tuvaletinde erkek cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Gürkan Parkı'ndaki görevliler, bir kişinin tuvalette hareketsiz yattığını fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Ö. (25) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İbrahim Ö'nün cesedinin, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.