Antalya'da park tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Gürkan Parkı'ndaki görevliler, bir kişinin tuvalette hareketsiz yattığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Ö. (25) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İbrahim Ö'nün cesedinin, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.