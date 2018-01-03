Antalya'da rahatsız edilme cinayeti

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Asuman B. (37), kadın arkadaşı N.D.'ye (56) Korkuteli ilçesinde yaşayan eski erkek arkadaşı Osman Çıkan'ın (54) kendisini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. N.D., Asuman B.'ye tanıdığı T.U. (19) ve C.Y. (20) isimli iki gencin evinde kalabileceğini, Osman Çıkan'ın eve gelmesi halinde bir akrabası gibi gösterip şahsı korkutabileceklerini söyledi. Bu plan üstüne T.U. ve C.Y. Asuman D.'nin evinde kalmaya başladı. İddiaya göre T.U. ve C.Y. ile eve gelen Osman Çıkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şüphelinin, Osman Çıkan'ı darp edip, evden ayrıldıkları belirtildi. Asuman D.'nin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine T.U. ve C.Y. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki ifadelerinde, Osman Çıkan ile kavga ettiklerini itiraf ettikleri, amaçlarının korkutmak olduğunu öldürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Asuman D. ile N.D.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.