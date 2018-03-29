Antalya'da sağanak zor anlar yaşattı

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Zaman zaman sağanağa dönüşen yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağış nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak bölgede akşama kadar etkili olacak.

Yağışlar gece Antalya şehir merkezi, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Denizde ise Bodrum-Anamur arasında batı ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.