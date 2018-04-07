Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen midye dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konuldu Antalya'da düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen midye dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konuldu. Pilav ve midyeler, imha edilmek üzere götürülürken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.