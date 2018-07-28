Antalya'da seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı

Muratpaşa ilçesi Dilek Sabancı Bulvarı'ndaki olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Varsak- Sarısu seferini yapan DS18 tabelalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cuma Dereli'nin kullandığı 07 ECP 21 plakalı otobüs, Dilek Sabancı Bulvarı'na geldiği sırada motor kısmından duman yükseldi. Aracı hemen yol kenarına park eden Cumali Dereli, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hafif çaplı maddi hasar meydana geldi. Yolcular ise başka bir araçla olay yerinden ayrıldı.

Olayın kısa süre içinde gerçekleştiğini belirten Cuma Dereli, "Kullandığım otobüste bir sorun olduğunu alayınca dikkatli bir şekilde şeridimi değiştirdi. Daha sonra duman çıkmaya başladığını fark edince bütün yolcuları tahliye edip, gereken yerlere bilgi verdi. Şansımız varmış ki kimseye bir şey olmadı" dedi.