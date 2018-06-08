Antalya'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan "uygunsuz park" ihbarlarıyla 18 sürücüye ceza kesildi Antalya'da, sosyal paylaşım sitesi twitter aracılığıyla yapılan ihbarlar üzerine, araçlarını uygunsuz park eden 18 sürücüye ceza kesildi.