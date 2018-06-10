Antalya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan yüklü miktarda ecstasy hap çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 6 ayrı paket halinde toplamda 2 bin 950 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden ecstasy hap maddesi ele geçirildi.

Araçta yakalanan M.A., E.Ş., Ş.Ö. ve M.K.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklandı.