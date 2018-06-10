Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan yüklü miktarda ecstasy hap çıktı

Antalya Narkotik polisi, şüphe üzerine durdurduğu araçta gizli bölmelere saklanmış 2 bin 950 adet ecstasy maddesi ele geçirirken yakalanan 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin
videosu
  • Muammer BAŞKAN / TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 6 ayrı paket halinde toplamda 2 bin 950 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden ecstasy hap maddesi ele geçirildi.

Araçta yakalanan M.A., E.Ş., Ş.Ö. ve M.K.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA