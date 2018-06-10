Antalya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan yüklü miktarda ecstasy hap çıktı
Antalya Narkotik polisi, şüphe üzerine durdurduğu araçta gizli bölmelere saklanmış 2 bin 950 adet ecstasy maddesi ele geçirirken yakalanan 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Muammer BAŞKAN / TürkMedya Ege Temsilcisi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 6 ayrı paket halinde toplamda 2 bin 950 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden ecstasy hap maddesi ele geçirildi.
Araçta yakalanan M.A., E.Ş., Ş.Ö. ve M.K.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklandı.
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