Antalya’da tur minibüsü devrildi: 3 turist öldü çok sayıda turist yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi D400 Karayolu Çolaklı kavşağı yakınında sürücüsünün ismi belirlenemeyen 02 DB 595 tur minibüsü şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiye ağacına çarparak ters devrildi. Kazada, uyrukları belirlenemeyen çok sayıda turist yaralanırken, 2’si kadın 1’i erkek 3 turist araç içinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’taki çeşitti hastanelere sevk edildi.