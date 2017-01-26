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Antalya Kemer'de turist kafilesi kaza yaptı: 13 yaralı

Antalya Kemer'de Alman turist kafilesini taşıyan bir midibüsün devrildiği kazada 13 turistin yaralandığı öğrenildi.

  • DHA
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Antalya’nın Kemer ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 Alman turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi, Yarıkpınarı mevkiinde meydana geldi. Alman turistleri taşıyan, Semih Özcan yönetimindeki 07 S 2381 plakalı midibüs, Yarıkpınar mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 13 Alman turist hafif yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kafilenin yemekten döndükleri belirtildi.

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