Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kadriye Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri K.R.C. ve S.Y'ye üst araması yaptı. K.R.C'de 2 paket esrar ele geçirildi.

Şahıslara ait Belek'teki 2 farklı evde yapılan aramada da satışa hazır halde 56 paket ve 4 poşet içerisinde toplam bin 422 gram esrar bulundu. Olayla ilgilisi olduğu düşünülen S.B, E.Ç. ve yabancı uyruklu C.C.H. isimli kadın da gözaltına alındı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan K.R.C. ve S.Y'yi "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. S.B, E.Ç. ve C.C.H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sırasında ve adli makamlardaki ifadelerinden yola çıkan Serik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, M.B. ve A.C. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilerin ilçe merkezindeki evlerinde yapılan aramada ise bin 475 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen M.B. ve A.C. de tutuklandı.

Aynı olay doğrultusunda Serik'te H.A. adlı zanlı daha gözaltına alındı. H.A'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.