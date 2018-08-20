Antalya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Muratpaşa ilçesindeki bir parkta şüphelilere yönelik fiziki takip başlattı.

Bu sırada uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, olay yerinden kaçan iki şüpheliyi yakaladı.

Ekipler olay yerinde bir pompalı tüfek, bir tabanca, 5 fişek ve 1 kilo 8 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.