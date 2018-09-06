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Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Düden, Yeşildere ve Sinan Mahallesi ile Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan ev ve araç aramasında 39 ecstasy hap, 38 gram eroin ve 140 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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