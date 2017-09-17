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Antalya'daki cinayette 5 tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

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Kadriye Mahallesi 268 Sokak'ta Acısu Deresi kenarında dün, Şükrü Mert Ersoy'un, 35 VYA 72 plakalı otomobilin arka koltuğunda ölü bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ölümle ilgili F.B, M.Y, M.A, S.Y. ve S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B, M.Y, M.A, S.Y. ve S.S. savcılıkta yaklaşık 6 saat süren sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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