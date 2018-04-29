Antalya'daki Eurasia Airshow, Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi
Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 25 Nisan'da açılışı yapılan organizasyon, yoğun ilgi gördü.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Eurasia Airshow'un son iki günündeki programlar halka açık gerçekleştirildi.
Havacılık ekosistemine yön veren şirketler, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil, askeri delegasyon ve dünyaca ünlü akrobasi takımlarının katıldığı fuar, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle tamamlandı.
Dünyanın ikinci büyük kargo uçağı Antonov 124 de Antalya Havalimanı'ndan ayrıldı.
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