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Antalya'daki FETÖ operasyonu: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 13 Aralık'ta gözaltına alınan, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında muvazzaf astsubay, astsubay, teğmen, askeri ve polis akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Aralarında "askeri imam" olduğu iddia edilen S.T'nin de bulunduğu 19 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
 
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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