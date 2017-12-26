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Antalya'daki FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan adliyeye sevk edilen 15'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantıları oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme çıkarılan zanlılardan 15'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, haklarında yakalama kararı olan askerler ile askeri okullar ve polis akademisinden ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheli, 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanmış, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

 

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