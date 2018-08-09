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Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

  • AA
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.      
 
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.      
 
Zanlıların evlerindeki aramada, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.      
      
 Şüphelilerin, örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu, talimatla bakiye artırarak örgütü finanse ettikleri öne sürüldü.      
 
Örgütle ilişkili olduğu için kapatılan kurumlarda çalıştıkları belirtilen şüphelilerin, örgütle bağlantılı sendikalarda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.      

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