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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

  • AA
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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlatılmış, 3 Nisan'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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