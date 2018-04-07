Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.
- AA
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlatılmış, 3 Nisan'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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