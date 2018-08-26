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Antalya'nın Akseki-Manavgat karayolunda trafik çileye dönüştü

Her bayram olduğu gibi, bu bayram da trafik manzarası değişmedi. Antalya'nın Akseki-Manavgat karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Aynı zamanda trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, belirli noktalarda ekipler tarafından tedbirler alınırken, gerekli kontroller de sağlanmaya devam ediyor

  • DHA
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sonucu, tatilciler yurdun farklı bölgelerindeki tatil beldelerine akın etti. Bayram tatilini Manavgat, Alanya ve Serik başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.
 
Her bayram olduğu gibi, bu bayramda trafik manzarası değişmedi. Tatilcilerin özel araçlarıyla yola çıkmaları nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, yoğun trafikten dolayı zorlandıklarını ve gidecekleri yolun süresinin uzadığını ifade etti.
 
Antalya'dan iç bölgelerdeki illere ulaşmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manavgat-Akseki yolunda da kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.
 
Aynı zamanda trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, belirli noktalarda ekipler tarafından tedbirler alınırken, gerekli kontroller de sağlanmaya devam ediyor.

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