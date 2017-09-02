Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devlet hastanesi yakınlarında çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
- DHA
Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarından yangın çıktı. Haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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