Antalya'nın Serik ilçesinde ırmağa giren genç boğuldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğularak yaşamını yitiren talihsiz gencin cansız bedeni, Manavgat'ın Sağirin Mahallesi Eminler mevkisinde bulundu. Kıyıya çıkartılan gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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