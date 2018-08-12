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Antalya'nın Serik ilçesinde ırmağa giren genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, Serik'in Bucak Mahallesi'nde bulunan Köprüçay'a giren 22 yaşındaki Yakup Doğru, ırmakta akıntıya kapılarak kayboldu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.      
 
Boğularak yaşamını yitiren talihsiz gencin cansız bedeni, Manavgat'ın Sağirin Mahallesi Eminler mevkisinde bulundu. Kıyıya çıkartılan gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.       
 

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