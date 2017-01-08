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Antalya'yı Konya'ya bağlayan yolda ulaşım durdu

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun Akseki kavşağında kar yağışı, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma ve kar yağışı sonucu yolun kapanması üzerine Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla cumartesi sabahından bu yana kapalı olan yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri de Akseki Kavşağı'ndan itibaren Seydişehir yönüne giden araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Akseki-Beyşehir karayolundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Beyşehir yolunu kullanmak isteyen sürücülerin bu güzergahtan ağır tonajlı araçlar hariç, zincirli geçmesine müsaade ediyor.

 Akseki merkezde ise yoğun kar yağışı devam ediyor.   

 

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