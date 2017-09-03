Antarktika'da kurulması planlanan bilimsel araştırma üssüyle ilgili Bakanı Özlü: Aralık'ta ulusal programımızı hazırlayacağız

Bakan Özlü, partisinin Kaynaşlı ilçesiyle merkeze bağlı Beyköy beldesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.

Daha sonra gittiği Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan Teknopark'ın inşaatını inceleyen Özlü, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve öteki yetkilerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özlü, bölgenin en büyük teknoparkı olacak olan DÜ Teknopark'ı inşaatının hızla ilerlediğini söyledi.

Teknopark'ın toplam 14 bin metrekare kapalı alanı olacağını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Aralık ayında Düzce Üniversitesi Teknoparkı'nın yapımına karar verdik, Mart ayında inşaata başladık, inşaat çok hızlı ilerliyor. İnşallah Kasım ayında bu inşaat bitecek, açılışını yapacağız. Bu teknopark tamamlandığında, başlangıçta 600 kişi, genelde bin kişi istihdam olacak. Önümüzdeki günlerde Teknopark Genel Müdürümüz, bu teknoparkta önemli firmaların yer alması için girişimlerde bulunacak. Bu teknopark, bölgenin en iyi teknoparkı olacak."

Antarktika'da bilim üssü kurma çalışmaları

Özlü, Antarktika'da bilim üssü kurmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anda ulusal araştırma programımızı yazıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öncülüğünde, Türkiye'nin birçok üniversitesinden araştırmacılar, Türkiye'nin Antarktika Ulusal Araştırma Programı'nı hazırlıyor. Antarktika'da söz sahibi olmak için üç kere sefer düzenlemek var. Birincisini düzenledik, 2 sefer daha düzenleyeceğiz. İkinci seferimizi inşallah Kasım ayından sonra orada yaz mevsimi olduğu için Aralık ayı gibi düzenleyeceğiz. Ulusal programımızı hazırlayacağız."

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antarktika Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Özlü, "Türkiye, Antarktika'da söz sahibi olan 29 ülke arasında olacak." dedi.

Bir gazetecinin yerli otomobille ilgili sorusuna ise Özlü, "İnşallah bu ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacağız. Bir açıklamamız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özlü, kentteki bayramlaşma programları kapsamında ilçelerde ziyaret gerçekleştirecek.