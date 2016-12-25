Antarktika'ya ikinci Türk seferi

Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisanda İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün liderliğinde, farklı üniversitelerden 13 bilim insanının, ilk kez düzenlenen bilimsel seferle Antarktika'ya gittiğini söyledi.

Bu seferle ilgili çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını dile getiren Halıcı, şöyle devam etti:

"Bu seferde topladığım bazı liken, mantar ve kara yosunu örneklerinden, bilim dünyası için yeni bir likenikol mantar türü tanımladım. Son derece kısa süreli bir çalışma olmasına rağmen gerçekten başarılı sonuçlarla döndük. Şimdi ikinci hedefimiz, Türk bilim insanlarının Antarktika'da daha yoğun çalışmalar yapması. Çünkü bu kıtada söz sahibi olabilmemiz için Türk bilim insanlarının çok fazla sayıda makale üretmesi, bilimsel bilgi üretmesi gerekiyor."

Halıcı, proje kapsamında, kıtanın vejetasyonunun (bitki sosyolojisi) baskın elementleri olan likenler ve kara yosunlarının sınıflandırılması, küresel ısınmanın bu organizmalar üzerine etkisi ile organizmalardan elde edilen biyolojik aktiviteler üzerine çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

"Antarktika'da sadece 2 çiçekli bitki türü var"

Antarktika'da yeni tanımladıkları tür hakkında bilgi veren Halıcı, "Bu tür, daha önce herhangi bir bilim insanı tarafından bulunmamış, Antarktika için endemik bir liken türünün üzerindeki mantar türü. Bu türü tanımladık ve ismini de geçen yaptığımız seferin lideri Prof. Dr. Öztürk'e ithafen 'sagediopsis bayozturkii' olarak adlandırdık ve bilim dünyasına tanıttık. Makalemiz, şu an uluslararası bir dergi tarafından kabul edilmiş durumda." diye konuştu.

Prof. Dr. Halıcı, kıtada daha önce yaklaşık 300 liken ve likenikol mantar türü tanımlandığını ancak bunların içinde tartışmalı türler bulunduğunu dile getirerek, "Kara yosunu olarak da 120 civarında tür biliniyor. Antarktika kıtasında sadece 2 çiçekli bitki türü var. Bunlar da sadece kıta ve çevresinde bulunan endemik türler. Benim tanımladığım tür bir mantar." dedi.