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Antep fıstığı üreticilerini 500 milyon lira dolandıran şahıslardan biri yakalandı

Gaziantep'te 'kar payı dağıtmak' vaadiyle 235 fıstık üreticisini yaklaşık 500 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

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İddiaya göre, Nizip ilçesindeki Fıstıkçılar Hali'nde komisyonculuk yapan Muhsin Y. ile oğlu Necip Y, fıstık ticaretinden kar pay verecekleri vaadiyle 235 fıstık üreticisinden 500 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu.

Üreticilerin "dolandırıldık" şikayetiyle polise başvurması üzerine, soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden Necip Y'nin, Kahramanmaraş kent merkezinde saklandığının belirlenmesi üzerine, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, Necip Y. gözaltına alındı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

Dolandırıcılık iddiasıyla aranan baba Muhsan Y'nin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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