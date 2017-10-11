Antep fıstığı üreticilerini 500 milyon lira dolandıran şahıslardan biri yakalandı Gaziantep'te 'kar payı dağıtmak' vaadiyle 235 fıstık üreticisini yaklaşık 500 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.