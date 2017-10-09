'Anuga'ya Türk damgası

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen Anuga 2017 Gıda ve İçecek Fuarı'nın, 298 firmayla 5. büyük katılımcısı Türkiye oldu.

Köln'de 7-11 Ekim arasında gerçekleştirilen fuara, 107 ülkeden 7 bin 405 firma katılıyor. Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen Anuga'da dünyanın önde gelen gıda firmaları boy gösteriyor.

Türkiye, 298 firmasıyla organizasyonun 5. büyük katılımcısı olurken, Polonya, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Belçika gibi birçok ülkenin çatısı altında kendi firmaları adına stant açan Türk iş adamları da eklendiğinde Anuga'nın neredeyse her katında Türk ürünlerini görmek mümkün oldu.

Pastırma, sucuk, döner, fındık, çay, Bursa kestanesi, süt ürünleri, Çorum leblebisi, cezerye, Türk kahvesi, unlu mamüller, zeytin ve zeytinyağı, meyve suları, doğal içecek gibi ürünleriyle fuara damgasını vuran Türk katılımcılar, hem ziyaretçilerin damaklarını şenlendirdi hem de önemli bağlantılar kurdu.

Merdivenlere bile reklam verdiler

Bazı Türk iş adamlarının fuar alanının merdivenlerine bile reklam vererek ürünlerini tanıttığı organizasyonda, Marmarabirlik, Aroma, Kınık Maden Suları, Uludağ İçecek, Kardelen Kestane, Has Tavuk, Baktat gibi Türkiye'nin adını duyurmuş birçok firmasının yer aldığı fuara ayrıca ziyaretçi olarak gelen iş adamları da ihracat ve ithalat bağlantıları yaptı. Bursa'nın güllaç üreticisi 81 yaşındaki Doğu Kılınç gibi birçok iş adamı, yeni pazarlara açılmak, gıdadaki yeni trendleri görmek için fuarda katılımcılarla görüştü.

Türk firmaların kendilerini burada gösteriyor olması önemli

Türkiye'nin Dusseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mustafa Hilmi Aşkın, Türkiye'nin bu fuarda etkili olduğunu söyledi.

Aşkın, şunları kaydetti:

5. büyük katılımcı Türkiye oldu. İtalya, Almanya, Çin ve İspanya bizim önümüzde yer aldı. Ziyaretçilerle birlikte Türkiye'den yoğun katılım oldu. Gıda sektörü açısından gerçekten de burada olmalıydık ve varız. Yeni trendleri takip edip, kendi ürünlerimizi sergilemek açısından çok önemli. Dünyanın en büyük gıda fuarı. Sadece Almanya olarak değil tüm dünyaya ulaşabilme adına Türk firmaların kendilerini burada gösteriyor olması önemli.

"Belki de 2. büyük katılımcı Türkiye"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise Almanya pazarının Bursa için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bursa'nın yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ihracatı, 1,3 milyar dolar da ithalatı var. Net artı verdiğimiz bir pazar. Bu ihracatın yüzde 10'u tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor." dedi.

Fuarın hem Bursa hem de Türk firmalar adına iyi gittiğini ifade eden Onur, şöyle devam etti: