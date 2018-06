AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 26-27 Mayıs AÖF sınav sonuçları sorgula

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 26-27 Mayıs AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ile birlikte Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınavı ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardınan 3 dersten kalan öğrenciler bütünleme sınavını heyecanla bekliyor. Üniversite öğrencilerin gözleri Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamada. Binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi 26 - 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanması ile birlikte AÖF resmi internet sayfasına akın etti. Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. AÜ Açıköğretim bahar dönem sonu sınav sonuçları belli oldu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.





Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bahar dönemi dönem sonu sınavı öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katıldılar. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.









AÖF sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı.



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.



2018 AÖF üç ders sınavı, üniversite tarafından ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı, AÖF resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.



2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 Cumartesi aynı gün yapılacaktır.



Dikey Geçiş Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:10:00



Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:15:00



Her iki sınava katılmak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınav merkezi ile Üç Ders sınav merkezini aynı il seçmelidirler. ÖSYM Aday İşlemleri DGS Sınav Merkezi tercihi sırasında yukarıda yer alan üç ders sınav merkezlerini tercih etmelidirler.



26-27 Mayıs tarihleri arasında dört oturumda gerçekleşen AÖF final sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, Facebook hesabı üzerinden de duyuru yayımladı.









Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF bahar dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi final sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı.





Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.