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AÖF’den 3 ders müjdesi

Uzaktan eğitimle 1.5 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları resmi internet sitesinden açıklandı.

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Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan “Güz dönemi sınavımızın sonucunu iki haftada açıkladık. 15-16 Nisan’da yapacağımız bu sınavın sonuçlarını 10 günden daha erken bir sürede vereceğiz. Akabinde 27-28 Mayıs’ta bahar dönem sonu sınavımız ve 22 Temmuz tarihinde de 3 ders sınavımız var. Bu sınavların sonuçlarını da 1 haftada açıklayacağız” dedi. AÖF sisteminde önemli bir adım attıklarını belirten Gündoğan, “İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan öğrencilerimizden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini uzatmamaları adına uygulamada olan tek ders sınav haklarını, bu sene itibarıyla üç derse çıkarttık. Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler için üç ders hakkı tanınmamaktadır” dedi.      

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