AÖL açık lise 7-8 Ocak sınavları iptal edildi mi? Resmi açıklama var mı?

AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. Türkiye'de Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve şiddetli kar yağışı hakim durumda. Özellikle İstanbul'da kötü hava şartları ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. AÖL sınavı başlama saati olan 9.30'a yetişebilmek için büyük çaba harcayanlar oldu. Birçok kişi ise sınav yerine ulaşamadı. Bu durum karşısında İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışından etkilenen illerde AÖL'ün iptal edilmesi ve başka bir tarihte yapılması için sosyal medyadan yoğun bir şekilde kampanya başlatıldı.

7-8 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri yapılan AÖL açık lise 1. oturum sınavlarıı için şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir iptal açıklaması yapılmadı. Yapılacak son dakika açıklamalarına haberimizden anında ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN MESAJLAR

Dün akşam saatlerinden beri özellikle İstanbul'da etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli kar yağışı yüzbinlerce kişinin AÖL sınavlarının iptal edilme haberini beklemesine neden oldu. Sınavın ertelendiği haberini bekleyenler twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e mesaj yağdırdı.

İşte o tweetlerden bazıları:

Umutcan Bozan ‏@umutcanbozan

@vasipsahin 10 dk geç kalan insanlar içeri alınmadı sınav iptal edilmedi #BeklenenKarGeldiVe kahrolsun #aöl

#aöl @vasipsahin bari bugun ulasim sikintisi cekip gidemeyenler icin telafi sinavi yapin ya! Zamanimiza paramiza yazik!TELAFI SINAVI ISTERIZ

R.Sessiz Mutfaǧı ‏@MutfakSesiz

Bahçeşehir de otobüs yok metro giden otobüs yok. 3 saat yolda kaldim.Sınava gidemedim.

beyincini ‏@beyincini

Başakşehir, sınav yeri uzak, otobüsler gidemiyor. Yüzlerce kişi para yatırdı hazırlandı. Emeğimiz boşa gidiyor.

sınavda da bişey yapsaydım bari bilmediğim derslerdeki bütün sorulara a şıkkını işaretledim fkihglşm #aöl

@tcmeb aöl sınavları iptal edilsin

İlkay Gönüllü ‏@ilkaygonullu

Bir de bugün AÖL sınavı var. Her taraf kapalı... Bu insanlar sınava nasıl girecek diye düşünüyorum....

@vasipsahin vali amca yollar tıkalı otobüs YÖK yol uzak @Aöl iptal et yada bize ek sınav aç bişey YÖK lütfen çok mağduruz ....

#aöl #vasipşahin @vasipsahin sınavı iptal edin yaw gidemiyoruz hava şartlarından dolayııı

AÖL iptal oldu mu ? @TahirSarikaya06

Ya karın yağışına bile sevinemedim #aöl yüzünden. 2.oturuma da gitme diyor babam,bu dönemde iptal

Aöl sınavına geldim okula ama kardan dolayı sınav kağıtları gelememiş

@vasipsahin lutfen AÖL iptal Burasi Felc felc Oluyozzz

#BeklenenKarGeldiVe havalimanı bile kapatılmış, ne demek aöl iptal değil? @vasipsahin

Saat 9'da sınavım başlıyor ???? dua edin bana ????? #AÖL

2 oturumlu sınav evimle okul arası 45 dk hava koşulları belli bir açıklama bekliyoruz #aöl

@izzettinkucuk Vali bey aöl sınava iptal kararı bekliyoruz..

#BeklenenKarGeldiVe Açık Lise Sınavı için okullara ulaşamıyoruz. AÖL İptal edilsin. #AÖLiptal

Âöl sınavı varmı 4 saatlik yol var yurumeli dolmuş esenyurt kapali

"Evden çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım,uykusuz kaldım,kalk giyin okula desem tek başımayım ya iptal edilirse bu karda nasıl dönerim" #aöl ????

@Hasan_Guzeloglu valicim duy sesimizi de aöl sınavları iptal olsun nolursun be

Sınav iptal olmalı otobüsler zor geçiyor #aöl

AÖL 1. DÖNEM 7-8 OCAK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

AÖL Açık Lise birinci dönem sınavlarına girenler soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. 7-8 Ocak AÖL sınav giriş yerleri MEB'in resmi internet sitesi olan aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden açıklandı ve sınava girenler bu adresten sınav giriş belgelerini alıyor. MEB’in Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden AÖL soru cevaplarına kolayca ulaşabiliyor. Geçmiş dönem AÖL soruları - cevap anahtarı ve 7-8 Ocak 2017 Açık Lise sınavları soruları ve cevap anahtarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavları 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınavın sonuçları ise 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017’de erişime açılacak.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ OTURUMDA YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 cumartesi ve pazar yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınav, 3 oturum halinde yapılacak. Cumartesi günkü birinci oturum saat 09.30'da, öğleden sonraki ikinci oturum saat 14.00'te, pazar gerçekleştirilecek üçüncü oturum saat 09.30'da başlayacak. Oturumlar 180 dakika sürecek, her ders için dört seçenekli 20 soru sorulacak. Öğrenciler, birinci oturumda 60, ikinci oturumda 58, üçüncü oturumda da 56 dersten sınava girecek. Sınava giriş belgesinde girilecek dersler, sınav saati ve sınav yeri bilgileri yer alacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, yurt içinde 751 merkezde 1 milyon 197 bin 642, yurt dışında ise 12 merkezde bin 419 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 199 bin 61 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavda, 6 bin 690 öğrenci özel durumları nedeniyle tek kişilik salonda, 210 öğrenci ev veya hastanede, 17 bin tutuklu ve hükümlü ise ceza ve infaz kurumlarında sınava alınacak.