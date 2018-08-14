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AP Türkiye Forumu: AB, ABD'nin yaptırımlarını gayrimeşru buluyor

AP Türkiye Forumu, yayımladığı açıklamada, 'AB, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir' ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı  Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının  gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan  yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik  gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik  gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ  kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına  olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan  demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de  çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek  için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.

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