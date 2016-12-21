Apartmanda korkutan yangın! 10 kişi dumandan etkilendi

Karaçalı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan apartmanın ikinci katında bugün saat 22.00 sıralarında ayaklı elektrik sobasının koltuğun üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları ve yanık kokusunu son anda fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sırasında evdeki 3 kişi ile apartman sakinlerinden 7 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından dumandan etkilenen 10 kişi Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaiye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.