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Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi zehirlendi

Elazığ'daki Merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

  • DHA
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Zülfikar Apartmanı'nın 3'üncü katında saat 01.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 500 metre uzaklıkta bulunan Elazığ İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Cafer Topo ile bir üst katta bulunan 3 kişiyi binadan çıkarıldı. Dumandan zehirlenen toplam 4 kişi 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Alt katta oturan Ömer Bir, yangını fark edince itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Televizyon izliyordum. Eşim yangın kokusunu aldı, dışarı çıktık. Evde oturan kişinin her zamanki hali bu. Eşinden ayrılmış, çocuklarından ayrı" dedi.
 
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis çevre güvenliğini sağladı. Yan dairelerdeki duman da tahliye edilirken soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının neden çıktığı araştırılırken, evin içinin tamamen yandığı belirtildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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