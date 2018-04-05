App Store tarihinin düşüşünü yaşıyor

Apple, iOS 11 güncellemesi ile 32 Bit uygulamaların yüklenmesini engellemişti. Geliştiricilerin mağazadan uygulamalarını çekmesine neden olan bu hamlenin üzerine bir de uygulamaların iPhone X ve daha yeni iPhone modellerine native bir şekilde destek verme koşulu getirilmişti.

App Store’da rüzgar tersine esiyor

Üst üste yapılan bu hamleler App Store’daki uygulama sayısının düşmesine neden oldu. Analitik şirketi Appfigures‘ın açıklamış olduğu verilere göre; App Store’daki toplam uygulama sayısı 2017 yılında ilk kez küçüldü. 2017’nin başında 2.2 milyon uygulamayı barındıran mağaza, 2017’nin sona gelindiğinde 2.1 milyon uygulama ile tarihinde ilk kez düşüş yaşadı.

Yaşanan bu düşüşte elbette iOS 11 ile 32 Bit uygulamalara olan desteğin sonlandırılması büyük rol oynuyor. Ancak bu noktada tek ekten iOS 11 değil. Apple, müşterilerinin güvenliği için; geliştirilen uygulamaları daha titiz bir şekilde taradıktan sonra mağazada yayınlama politikası izlemişti. Bu hamle de spam veya klon uygulamaların engellenmesini sağladı.

Appfigures‘in yayınladığı bir analizde ise 2017 yılında geliştiriciler tarafından sunulan uygulamalarda da düşüşün yaşandığı görünüyor. Önceki yıllara göre %29’luk bir düşüş yaşayan App Store, 2017 yılında sadece 755.000 adet yeni uygulamaya kavuştu. Tabii bu düşüşü de az önce bahsettiğimiz kalite kontrol sisteminin yenilenmesine bağlayabiliriz.

Ancak Apple‘ın kalite ve güvenliğe verdiği önem, Google Play Store‘un büyümesini hızlandırdı. 2017 yılında Play Store’da 3.6 milyon uygulama yer aldı. %30‘luk bi büyüme elde eden Play Store‘a, geçtiğimiz yıl ise tam 1.5 milyon yeni uygulama eklendi.

(ShiftdeIete)