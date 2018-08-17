Apple, 16 yaşındaki bir genç tarafından hacklendi

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de yaşayan 16 yaşındaki Apple hayranı hacker, şirketin sunucularına sızmayı başardı ve 90 GB boyutunda güvenlik verisi indirdi. İndirdiği dosyaları "hack hack hack" adında bir dosyada toplayan genç hacker yakayı ele verdi.

Dosyalar "hack hack hack" klasöründe bulundu

Güvenlik ihlalini farkeden Apple durumu hemen Avustralya Federal Polisine haber veren FBI ile temasa geçti. Kolluk kuvvetlerinin genç bilgisayar korsanının evine düzenlediği operasyonda, hack işlemi sırasında kullanılan cihazlarla aynı seri numaralarına sahip iki adet Apple dizüstü bilgisayarlara ulaşıldı. Çalınan verilerin "hack hack hack" adında bir dosyada toplandığını gören polis çok fazla çaba sarfetmeden kanıtları da ele geçirmiş oldu.

Yaptığı hack olayını WhatsApp uygulamasında arkadaşları ile de paylaştığı ortaya çıkan genç, dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olan Apple'a hayran olduğunu ve orada çalışmak için böyle bir şey yaptığını belirtti. Suçunu itiraf eden genç hackera ne kadar ceza verileceği ise merakla bekleniyor.

(Donanım Haber)