Apple bazı iPhone 8 bataryalarının neden şiştiğini araştırıyor

Apple iPhone 8 bataryalarıyla ilgili bir sorundan muzdarip gibi görünüyor. Sorun sadece birkaç vakayla mı sınırlı, yoksa daha geniş çaplı bir durum mu söz konusu, araştırılıyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca iPhone 8’lerden bazılarının teslimat esnasında ya da birkaç günlük bir kullanımdan sonra gövdelerinin kendiliğinden açıldığına dair bazı haberler gelmişti. Göründüğü kadarıyla sorun, telefon içerisindeki bataryanın şişmesinden kaynaklanıyordu. Bu nedenle cihazın ön yüzüne basınç uyguluyor ve gövdeden ayrılmasına neden oluyordu. Bugüne kadar herhangi bir alev alma durumu yaşanmadı. Sadece telefonlar haşat oldu.

Apple konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yaptı: “Sorunun farkındayız ve araştırıyoruz.”

İlk haber Tayvan’dan geliyordu. Bir kadın iPhone telefonunun şarjdan çıkardıktan sonra telefonun şişerek parçalandığını söylüyordu. Bunun üzerine Japonya’da birileri de parçalanan telefonunun resmini Twitter’da yayınladı. Ve o günden sonra Çin, Kanada ve Yunanistan’da da benzer sorunlar yaşandı.

Göründüğü kadarıyla sorun, sadece dört-beş telefonla sınırlı. Dolayısı ile milyonlarca adet satıldığı düşünülen cihaza oranla, önemsiz bir sorun gibi görünüyor. Bu denli büyük çapta gerçekleşen üretimlerde sıra dışı durumlar yaşanabiliyor.

Fakat tabii Samsung’un ‘Note 7’ fiyaskosundan sonra ne olup bittiğine dair bir endişeye kapılmamak da elde değil. Özellikle de sorun, batarya kaynaklı ise. Normalde hiçbir cihazda bataryanın şişmemesi gerekiyor. Kaldı ki bu sorundan muzdarip telefonlarda ortak olan sorunun ne olduğu da henüz belli değil.

Batarya sanayinde analist olarak görev yapan Jaffe, üreticilerin lityum-iyon bataryalarının kapasitesinde bir sınıra ulaştıklarını, daha fazla güç yükleme girişimlerinin kısa devre yapma riskini arttırabileceğini söylüyor.

Techno today'in haberine göre, şimdilik Apple’ın telefonlarında ne olup bittiğini söylemek için erken olduğunu söyleyen Jaffe “sadece bir üretim hatası olabilir. Sadece birkaç telefonda yaşanan, sıradan bir olay gibi duruyor” dedi.