Apple CEO’sundan Türkiye mesajı
Beşiktaş Ortaköy’de bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle dünyaca ünlü Apple firmasının CEO’su Tim Cook, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Son açıklamalara göre 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük ses getirdi.
Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın CEO'su Tim Cook Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü CEO, Türkiye'ye üzüntülerini iletirken "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle" ifadelerini paylaştı.
İşte o paylaşım:
Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle. 🇹🇷— Tim Cook (@tim_cook) January 1, 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.