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Apple, Mac bilgisayarlarda Intel yerine kendi işlemcisi için çalışıyor

Apple, 2005 yılından beri Mac bilgisayarlarda kullanılan Intel işlemcilerini 2020 yılından itibaren kendi üreteceği işlemciyle değiştirmeyi planlıyor. Böylelikle yeni ürün arzında Intel'e olan bağlılık son bulacak ve donanım tarafında da daha iyi batarya performansı sağlanması planlanıyor.

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Apple'ın, 2020 yılından itibaren Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerindan vazgeçerek kendi üreteceği işlemcileri kullanmayı planladığı bildirildi.
 
Kalamata kod adıyla yürütülen girişim henüz geliştirme aşamasına fakat çok daha büyük bir amaca hizmet edecek ve, iPhone ve iPad ürünleri de dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarında kullanılması bekleniyor. Böylelikle ekosistemin birbiriyle daha benzer ve uyumlı çalışması düşünülüyor.
 
Öte yandan, Apple'ın bu kararı Intel için pahalıya patlayabilir. Bloomberg tedarik zinciri analizine göre Intel'in yıllık gelirinin yüzde 5'lik kısmı Apple ile olan işbirliğinden geliyor. 2005 yılından bu yana Intel işlemcisi kullanan Mac bilgisayarların satışı PC piyasası daralmasına rağmen yükselişte.
 
Apple, geçen yıl yüzde 4 artışla 19.2 milyon adet Mac satmış ve 229.2 milyar dolarlık gelirinin yüzde 11'ini bilgisayardan elde etmişti ancak toplam piyasasındaki genel satışla düşerek 259.5 milyon adette kalmıştı.
 
Haberlerin ardından Intel hisselerinin gün içerisindeki kaybı yüzde 9.2 seviyesine ulaşarak son 2 yıldaki en büyük düşüşü kaydederken kapanışta biraz toparlandı ve kayıp yüzde 6.1'ye indi. 
 
DAHA YÜKSEK PİL ÖMRÜ HEDEFLENİYOR
 
İki şirket de henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama ya da yorum getirmezken analistler Apple'ın bu hamlesinin belirleyici olabileceği görüşünde zira Apple marka telefon, tablet, saat ve tv ürünlerinde kendi işlemcisini kullanırken Mac serisinde Intel'e bağlı.
 
Dolayısıyla Apple PC segmentinde takvimi Intel'in yol haritasına göre ayarlamak durumunda kalabiliyor. Oysa kendi işlemcisiyle tamamen kendi yolunu izleyebilir. Dell, HP, Lenovo, Asus gibi markalar ise Intel işlemci kullanıyor.
 
Apple'ın kendi işlemcilerini kullanarak gerçekleştirmek istediği bir diğer planı da tıpkı kendi yonga setlerinin bulunduğu iPad tabletlerde olduğu üzere pil ömrünü daha yüksek seviyeye çekmek ve yazılım ve donanım tarafında daha iyi bir entegrasyon sağlamak.
 
(Haber Türk)

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