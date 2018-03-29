Apple'dan 'GetContact' kararı

Son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından birisi olan GetContact ile ilgili Apple'da bir adım attı. ABD merkezli teknoloji devi uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

Apple'ın bu hamlesi ile GetContact'ın iOS sürümü artık iPhone'lara App Store üzerinden indirilemeyecek.

İNCELEME BAŞLATILDI

elefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamaların kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemler kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.

GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı. AA'da yer alan habere göre, rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor.

GETCONTACK'IN TÜRK GİRİŞİMCİSİ

Kısa sürede 5 milyar sorgu ve 3 milyon trafiğe ulaşan numara sorgulama uygulaması GetContact’ı üreten Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık, Hürriyet’e konuştu.

GetContact uygulamasını 2016 yılının Şubat ayında Türkçe ve İngilizce olarak yayınladıklarını söyleyen Sağlık, uygulamanın şu anda 18 dilde hizmet verdiğini söyledi.

AYDA 500 MİLYON KULLANICI

Çağrı tanımlama uygulamalarını dünyada aylık 500 milyon kişi kullandığına dikkat çeken girişimci şu ifadeleri kullandı, “Getcontact’ı 3 milyar doları aşan değerlemeye sahip girişimler ile rekabet edebilen bir ‘çağrı tanımlama’ girişimi olarak konumlandırıyoruz. Alternatiflerinden farklı kılan bir özelliğe sahip olmasını istedik ve bu nedenle ‘Nasıl Görünüyorum?’ özelliğini geliştirdik. Bu uluslararası veri paylaşımı kanunlarına uyumlu olarak hizmet sunmaktadır. Onlarca farklı ülkede beklediğimizin çok daha üstünde ilgi ile karşılaştık. Günlük aktif trafiğimiz 3 milyon kişiye ulaştı. Aylık ise 20 milyon” dedi.

GetContact’ın istenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunan değil, spam ile mücadele eden bir girişim olduğunu anlatan Sağlık, “Son birkaç gün içinde haberlerde iddia edilen veri paylaşımı ve kötüye kullanım ile ilgili doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt yer almamıştır. Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için getcontact.com web adresimizde bir bülten yayınladık” diye konuştu.