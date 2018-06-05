Apple'ın işletim sistemi İOS 12'ye gelen yeni özellikler

Sadece İOS 12 yeniliğiyle kalmayan Apple, artırılmış gerçeklik teknolojisi ARKit 2 ve akılı saat işletim sistemi watchOS 5’i de tanıttı.

İşte iPhone, iPad ve iPod kullanıcılarını yollarını gözlediği ve tüm iOS 11 cihazlarda desteklenecek olan iOS 12'nin duyurulan ilk özellikleri ise şöyle:

Performans, iOS 11'e nazaran 2 kat iyileştirilmiş durumda.

Tüm uygulamalar %40 daha hızlı çalışacak.

Klavye etkinlikleri %50 hızlı görüntülenecek.

'Kamera için kaydır' %70 daha hızlı açılacak.

CPU performansı gerektiğinde yükseltilebilecek. Sonrasında ise pil seviyesini korumak için performans düşürülebilecek.

GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK

Etkinlik sonrası veya tam 1 hafta sonra geliştiricilerin beğenisine sunulacak olan iOS 12 Beta sürümünün testleri, tam 4 ay sürecek. Yani çok kısa bir süre sonra beta da olsa iOS 12 indir seçeneği kullanıcılara sunulmuş olacak.

iOS 12 ile birlikte sunulan bir diğer yenilik ise Siri ile ilgili. Siri, artık sizin seçtiğiniz bazı komutlar ile uygulamalarının belirli özelliklerini kullanabilecek. Kolay erişim için kilit ekranınıza kısayollar eklenebilecek ve Siri, önceki deneyimlere dayanarak günün belirli saatlerinde kilit ekranında çıkan bu kısayollar ile sizi uyarabilecek.

Her yıl 1 trilyon fotoğrafın çekildiği iPhone’ların Fotoğraflar özelliği için gelen yeni arama yetenekleri de büyük kolaylık vadediyor. Daha yazmaya başlarken arama önerileri sunacak özellik yer, kategori, kişi, etkinlik gibi kategorilerde aradığınız fotoğrafları anında bulmanıza yardımcı olacak. Fotoğraflarınızı indeksleyecek olan makine öğrenimi burada büyük sorumluluk üstlenecek.

Yeni özelliklerden birisi de “Measure” yani “Ölçü” olarak öne çıkıyor. Bir nesnenin ölçülerini alabileceğiniz bu özellik kolaylıkla nesneleri tespit edebiliyor ve santim santim ölçebiliyor. Artırılmış gerçekliğin olanaklarından faydalanan Measure ile ek bir üçüncü parti uygulama kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

APPLE NEWS

Yeni uygulamalardan birisi de Apple News. Bu uygulama ile haberler, ve hisse bilgilerini anbean takip edebileceksiniz.

RAHATSIZ ETME MODU VE BİLDİRİMLERDE DE YENİLİK VAR

Rahatsız Etme (Do Not Disturb) özelliği de geliştirilerek artık geceleri kullanıcıların rahatsız olmamasını sağlayacak bir hal alıyor. Bildirimlerle rahatsız edilmemeniz ve telefonunuzun ışığının dikkatinizi dağıtmaması için ekranın tamamen karanlık bir moda bürünmesi sağlanıyor. Kısacası Always-On Screenözelliği sonunda gelmiş durumda.

Bildirimler için uzun zamandır beklenilen gruplandırma özelliği de sonunda iOS 12 ile geliyor. Kullanıcılar ne kadar bildirim almak istediklerini artık kendileri kontrol edebilecekler. Kilit Ekranı üzerinden bildirimler için ayarları da kolayca yapabilecek ve Bildirim Merkezi için ayarlamalar yapabileceksiniz.

EN DİKKAT ÇEKİCİ YENİLİKLERDEN BİRİ DE FACETİME’A GELDİ

FaceTime için de büyük yenilikler var. Grup FaceTime ile aynı anda 32 kişinin sesli ve görüntülü olarak bir arada görüşmesi mümkün olacak. Bu ekranda konuşan kişinin görüntüsü daha öne çıkarken diğerleri küçülecek. Üstüne tıkladığınız kişinin de büyümesi sağlanıyor.

Sesli Notlar ise yeniden tasarlanırken ilk kez iPad ile uyumlu hale geliyor. Ayrıca bu uygulama için iCloud desteği de gelmiş durumda.

İŞTE İOS 12’Yİ ALACAK CİHAZLAR

iPhone:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad:

12.9-inch iPad Pro 2. Nesil

12.9-inch iPad Pro 1. Nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

9.6-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. Nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch:

iPod touch 6. Nesil