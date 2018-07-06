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Arabalarda sarsılmak 15 dakika içinde uyku getiriyor

Arabalardaki sarsılmaların, 15 dakika içerisinde kişinin konsantrasyonunu etkilediği ve uykuyu getirdiği ifade edildi.

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Arabalardaki doğal sarsıntının, sadece 15 dakika içinde kişilerin konsantrasyonunu etkilediği ve uykuyu getirdiği bildirildi.

Avustralya'da RMIT Üniversitesinin yaptığı araştırma, direksiyon başına geçilen ilk 15 dakika içinde araçlardaki doğal sarsıntının sürücünün konsantrasyonunu ve dikkat seviyesini düşürdüğü, uykuyu getirdiğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde iki şeritli bir otoyolda tekdüze sürüş deneyiminin simüle edildiği ortamda 15 gönüllüyle çalışıldı.

Simülatörün, farklı frekanslarda sarsıntıların meydana geldiği bir platform üzerine kurulduğu, gönüllülerin önce düşük frekanslarda (4-7 Hertz) sarsıntılarla, daha sonra hiç sarsıntı olmadan test edildiği belirtildi.

Araştırmada sarsıntıların gönüllüleri ilk 15 dakikada sersemlettiği, yarım saat içinde bu sersemliğin, dikkat ve zihinsel performans için çaba gerektirir biçimde belirginleştiği, 60. dakikada zirveye çıktığı gözlendi.

Profesör Stephen Robinson ve Yardımcı Profesör Muhammed Fard, bulguların, üreticilerin sürücüleri uyanık tutacak araç koltukları geliştirmesine yardımcı olmasını ümit ediyor.

Ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 20'sine sürücü yorgunluğunun neden olduğu ifade ediliyor.

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