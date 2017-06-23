Arabalı vapur Çanakkale İskelesi'nden ayrıldıktan kısa süre sonra kayalıklara çarptı!
Arabalı vapur Çanakkale İskelesi'nden ayrıldıktan kısa süre sonra kayalıklara çarptı!
Lapseki isimli arabalı vapur içindeki çok sayıda yolcu ve araçla birlikte Çanakkale İskelesinden ayrıldıktan kısa süre sonra dümeninin kilitlenmesi sonucu yat limanının mendereğindeki kayalıklara çarptı. Olayda maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.
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