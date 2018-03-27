Arabuluculuk Dairesi Başkanı Öztatar: Arabuluculuk çözüm merkezlerinin çoğalmasını destekliyoruz

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan Öztatar, Bursa'da 10 arabulucunun bir araya gelerek kurdukları çözüm merkezinin açılışı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arabuluculuk sisteminin çok yaygınlaştığını belirtti.

Kaliteli hizmet vermek adına arabuluculuk çözüm merkezlerinin de çoğaldığını vurgulayarak, "Bugün de burada Bursa'da 10 arabulucu arkadaşımız birleşerek bir arabuluculuk merkezi açtılar. Tabi buradaki hizmet 3 anlamda önemli, burada ayrı bir arabuluculuk yapacak yer oluşturulmuş. Yani sadece ve sadece arabuluculuk için burası ayrılmış. En az beş odalı avukatlarıyla tarafların bir arada olabileceği, gizliliği sağlayabilecek, ortadaki oval masanın etrafında tarafların birbirini eşit hissedeceği, tarafsız ve bağımsız bir yer oluşturulmuş." diye konuştu.

Öztatar, açılışını yaptıkları merkezde ayrıca taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözerken sekreterya hizmeti de verildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Tarafların uygun zamanda bir araya gelmelerini, uygun toplantı zamanını, yerini sağlamalarını, gelen tarafların avukatlarıyla ayrıca görüşmelerini sağlamalarını ve arabulucuların da taraflarla ayrı ayrı görüşebileceği mekanlar oluşturulmuş. Burada uzman arabulucular görev yapacak, ticari uyuşmazlıklarda, inşaat hukukunda, marka-patent hukukunda, sağlık hukukunda, iş hukukunda uzman arkadaşlar görev aldığında ticari davalar çok daha kısa sürede çözümlenecek. Biliyorsunuz arabuluculukta bazen 3-4 günde anlaşmazlıklar çözülebiliyor. Oysa mahkemelerde 2-3 yıla kadar bu süreç uzayabiliyor. Bu anlamda bu mekanların kaliteli hizmet anlamında çoğalmasını destekliyoruz. Bunun örnekleri dünyada çok, ülkemizde de çoğalmaya başlıyor. Adliyedeki kasvetli ortam yerine rahat bir ortamda insanlar geliyor, sorunu arabuluculukta çözdükleri zaman bir daha dava açılamıyor. Bu da aynı mahkeme hükmü yerine geçiyor, taraflar sürecin sonunda helalleşerek, kucaklaşarak sorunu barışçıl yolla çözmüş olarak ayrılıyorlar."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da bu tür merkezlerin açılmasının arabuluculuk kurumunun gelişmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Özcan Özsarıoğlu ve Sinan Sezer, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ile arabulucuların katıldığı açılışta, Öztatar ve beraberindekiler çözüm merkezinin kurdelesini kesti.