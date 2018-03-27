Arabuluculuk uygulaması ile dava sayıları 70 binden 6 bin 700'e düştü

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline getirildiğini hatırlattı.



İşçi ve işverenin 1 Ocak 2018'de başlayan uygulama kapsamında, dava açmadan önce arabuluculuk görüşmelerine katıldığını bildiren Öztatar, arabuluculukla hem işçinin hem de işverenin kazandığını söyledi.



Öztatar, kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren arabuluculuk bürolarına yapılan 70 bin uyuşmazlığa ilişkin arabuluculuk sürecinin işletildiğini belirtti.



Arabuluculuk görüşmelerinin ardından 15 bin 300 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandığını ifade eden Öztatar, anlaşma sağlanan uyuşmazlıklarda işçi ve işverenin barışçıl ortamlarda sorunlarını dava açmadan çözüme kavuşturduğunu söyledi. - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Öztatar:



- "İş uyuşmazlığında mahkemelere açılan dava sayılarında büyük oranda düşüş yaşandı. Arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanmayan uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelere davalar açıldı. 2017'nin ilk üç ayında 70 bin olan dava sayısı bu yılın aynı döneminde 6 bin 700'e düştü. Böylece, arabuluculuk süreciyle mahkemelerdeki dosya sayısının, iş yükünün azaldığı görülüyor"



Görüşmeler sonrasında 7 bin 100 uyuşmazlıkta ise anlaşma sağlanamadığını belirten Öztatar, 47 bin 600 uyuşmazlık başvurusuna ilişkin görüşme ve işlemlerin devam ettiğini anlattı.



Öztatar, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan giderilmesi konusundaki başarı oranının yüzde 68 olduğunu vurguladı.



"Dava sayısı düştü"



Öztatar, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında anlaşma sağlanamayan uyuşmazlıkların mahkemelere taşındığını anlattı.



İş mahkemelerinin dava sayısının arabuluculuk sayesinde azaldığına işaret eden Öztatar, şöyle devam etti:



"İş uyuşmazlığında mahkemelere açılan dava sayılarında büyük oranda düşüş yaşandı. Arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanmayan uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelere davalar açıldı. 2017'nin ilk üç ayında 70 bin oldan dava sayısı bu yılın aynı döneminde 6 bin 700'e düştü. Böylece, arabuluculuk süreciyle mahkemelerdeki dosya sayısının, iş yükünün azaldığı görülüyor. Arabuluculukla açılan dava sayısı yüzde 90 oranında düştü."



Uygulama ile işçilerin kısa sürede alacaklarına kavuştuğunu, uzun süren mahkeme süreçlerinin sona erdiğini kaydeden Öztatar, arabuluculuktan işverenin de memnun olduğunu dile getirdi.



Arabuluculuk görüşmelerinin gizli yapıldığını aktaran Öztatar, işçi-işveren uyuşmazlığında varılan anlaşmaların emsal oluşturmadığını sözlerine ekledi.