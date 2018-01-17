Diyarbakır Arabuluculuk Derneği Başkanı avukat Gülben Elhakan, "Yargının yükünü hafifletecek olan arabuluculuk yargı tarihi açısından devrim niteliğinde." dedi.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyarbakır'da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı Arabuluculuk Derneği kuruldu.

Ticari, tüketici, işçi-işveren ve aile hukuku gibi konuların mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözümü sağlanarak, yargının yükünün hafifletilmesinin amaçlandığı arabuluculukla ilgili dernek bünyesinde çalışmalara başlandı.

Dernek bünyesindeki arabuluculara yönelik TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden görevli uzman kişilerce 3 gün süren "İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi" verildi.

Bir yandan eğitim alan dernek üyesi avukatlar, diğer taraftan da iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşları gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik ziyaretler gerçekleştirerek, arabuluculuk faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapıyor.

Arabuluculuk ile farkındalık oluşturularak, yıllarca çözülemeyen davaların kısa sürede çözüme kavuşması hedefleniyor.

30 bin dosya arabuluculukla çözüme kavuştu

Diyarbakır Arabuluculuk Derneği Başkanı avukat Elhakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabuluculuğun yargıya alternatif dostane çözüm yöntemi olduğunu söyledi.

Arabuluculuğun hem başvuranın hem de karşı tarafın ciddi anlamda menfaatini gözettiğini dile getiren Elhakan, "Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin uyuşmazlık dosyası arabuluculuk sayesinde başarıyla sonuçlandırıldı." diye konuştu.

Elhakan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kurulan arabuluculuk bürosunun da faaliyetine devam ettiğini belirterek, adliyede bulunan 6 iş mahkemesine yılda yaklaşık 10 bin iş hukukuna ait uyuşmazlık dosyası geldiğini kaydetti. Bundan günde 41 kişinin mahkemelere başvurduğu sonucunun ortaya çıktığına dikkati çeken Elhakan, "Yargı olarak bu dosyaların çözümü noktasında sorunlar yaşanılıyor. Vatandaşlar da uzun yıllar boyunca davalarının çözümünü bekliyor." ifadelerini kullandı.

Elhakan, arabuluculuk sayesinde vatandaşların iradesiyle çözümü kendilerinin oluşturmasına imkan sağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arabuluculuk sayesinde işveren ve işçiler arasında yaşanan sıkıntılar hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. İşveren zamandan tasarruf ederken işçi de yıllar sürecek yargılama sonucunda alacağı hakkına bir günde ulaşmış oluyor. İki taraf içinde çok önemli bir yol. 1 Ocak'tan itibaren İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle işe iade ve alacak davalarında arabulucuya başvurma zorunluluğu başladı. Bu bir dava şartı olarak düzenlendi. Uzlaşma kültürünün yayılması, insanların birbirini dinlemesi ve neticeye vardırılması konusunda bunun bir yol olarak görülmesini istiyoruz."

"İşçilerin hak kaybı kaygısı olmayacak"

"İşçilerin hak kaybı kaygısı olmayacak." diyen Elhakan, anlaşma sağlandığına dair tutanak imzalandıktan sonra tarafların sulh hukuk mahkemelerinden icra edilebilirlik şerhini almalarını sağladıklarını bildirdi.

Arabuluculuk sayesinde uyuşmazlığı tamamıyla ortadan kaldıracak ve herkesin faydasına olacak sürecin işlendiğini anlatan Elhakan, şunları kaydetti:

"Yargının yükünü hafifletecek olan arabuluculuk yargı tarihi açısından devrim niteliğinde. İnsanların gönüllü bir şekilde uzlaşma iradesiyle masaya oturmalarını önemsiyoruz. Bu iradeyle uyuşmazlıkların yüzde 99'u uzlaşmayla neticeleniyor. Arabuluculuk kaybedeni olmayan her iki tarafın da kazandığı bir çözüm yoludur. Bu süreçte her iki taraf kazanıyor. Arabulucuya başvurursanız, zamanınızı, paranızı ve en önemlisi huzurunuzu kaybetmezsiniz. İnsanlar arabulucuya başvurma konusunda tereddüt yaşıyorlarsa dernek vasıtasıyla detaylı bilgi alabilirler."