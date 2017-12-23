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Burdur’da feci kaza! Araç kanala uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinden bir aracın su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kestel köyünde parke taşı döşeyen çalışanların içinde bulunduğu sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç, mesai bitimi Kestel’den Karaaliler istikametinde ilerlerken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve kurtarma ekiplerine haber verirken su kanalına ters düşen araçta bulanan Ali Güneş, Ahmet Esen, Genco Hacıoğlu, Eyüp Ozan ve Fikri Başar kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. 

Yaralılara kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, su kanalı içindeki araçta bulunan 41 yaşındaki Mustafa Çelikkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Çelikkaya’nın cesedi ise kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Mustafa Çelikkaya’nın cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi morga kaldırıldı.

 

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